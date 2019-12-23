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İçişleri Bakanlığı: 4 PKK'lı teslim oldu

Bölücü terör örgütü PKK'da çözülmeler artarak sürüyor. Teröristler birer birer güvenlik güçlerine teslim oluyor. İçişleri Bakanlığı 4 teröristin daha teslim olduğunu duyurdu.

YURT 23.12.2019, 18:08
İçişleri Bakanlığı: 4 PKK'lı teslim oldu

Yurt içinde ve yurt dışında terör operasyonları kesintisiz devam ederken, PKK'daki çözülmeler de hızlandı.

Aileler PKK'nın kaçırdığı evlarlarını geri almak için operasyonlara tam destek veriyor. Ailelerin verdiği destek ile yürütülen ikna çalışmaları ile birlilte örgütten teslim olanların sayısı da üst seviyeye çıktı.

İçişleri Bakanlığı 4 PKK'lı'nın daha güvenlik güçlerine teslim olduğunu duyurdu.

3 teröristin emniyet ve jandarma ekiplerinin ikna çalışması sonucu, 1 teröristin de örgütten kaçarak Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim olduğu bildirildi.

Böylece 2019'da ikna yoluyla güvenlik güçlerine sığınan terörist sayısının 260'a ulaştığı kaydedildi.

ulusal.com.tr

#içişleri bakanlığı #pkk #terörist
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