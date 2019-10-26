İcralık hastanede hastalar mağdur oldu
Manisa Akhisar'daki özel bir hastanede doktorlar ve hastalar eylemdeydi. Eylemin gerekçesi ise hastanenin icralık olması. Mağdur olan hastalarına yardım etmek isteyen doktorlar, yetkililerden çözüm bekliyor.
YURT 26.10.2019, 14:53
Hastane icralık oldu, hastalar zor durumda kaldı.
Manisa Akhisar'daki bir özel hastanede hastalar ve doktorlar eylem yaptı.
Eski yönetimin borçları nedeniyle icra takibine giren hastanede doktorlar ve hastalar çözüm bekliyor.
Eylemde yapılan basın açıklamasında icra memurlarının tıbbi cihazlara el koymaya çalışıltıkları iddia edildi.
Hastanede tedavi işlemlemlerinin yapılamadığını ifade eden doktorlar hastalarına yardım etmek istiyor.
ulusal.com.tr
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