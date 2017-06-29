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İddianame hazır! 244 kişinin adı listede

FETÖ'cü darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığının Beştepe Karargahı'nda yaşananlara ilişkin iddianame düzenlendi. 244 kişi hakkında hazırlanan ve makemeye gönderilen iddianamede, karargâhta yaşananlar anlatıldı.

İddianame hazır! 244 kişinin adı listede

15 Temmuz gecesi Jandarma Genel Komutanlığının Beştepe Karargahı'nda yaşananlara ilişkin hazırlanan iddianame mahkemeye gönderildi. 

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 244 sanık hakkında hazırlanan iddianamede 54 kişi müşteki, 4 kişi de mağdur sıfatıyla yer aldı.

Darbeyi bastırmak için Tümgeneral Arif Çetin'in, Albay Ali Demir'in talimatıyla karargahın yakınında bulunan Rıfat Hisarcıklıoğlu Camisine gittiği belirtildi. Arif Çetin’in darbeyi bastırmak için cami imamının evini "Taktik komuta yeri" olarak kullandığı ifade edildi. Çetin'in, saat 22.40 sıralarında camiye gittiği, durum  hakkında İçişleri Bakanlığı ile mülki ve adli makamlara bilgi sunduğu kaydedildi.

Darbecilerle onları bastırmak isteyen subaylar arasında çatışmaların yaşandığı anlatılan iddianamede, FETÖ'cü Metin Yağcı'nın sözlerine de yer verildi. Yağcı'nın, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı kastederek "Eski başkan uzun adam televizyonda konuşma yaptı. Halkı galeyana getirdi ama sorun yok her şey kontrol altında” dediği ifade edildi.  “Çitleri geçen olursa halkı da vurabiliriz, tereddüt yok." Sözleri de iddianamede yer buldu.

Köşeye sıkışan darbecilerin Akıncı Üssü'nden destek istediği, bunun üzerine alçak uçuş yapan jetlerin karargah yakınlarını bombaladığı da iddianamede kayda geçirildi.

Karargahın, işgal eden darbecilerden Polis Özel Harekat mensupları ve darbeye karşı koyan askerlerin işbirliğiyle 16 Temmuz'da saat 14'te kurtarıldığı anlatıldı.

İddianamede, Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanı Turgut Aslan ve koruması  Hasan Gülhan'ın vurulmasına ilişkin ayrıntılar da var. Aslan ve Gülhan'ın ellerinin arkadan bağlandığı, darbecilerin ateşi sonucu şehit oldukları belirtildi.

ulusal.com.tr


Kaynak: AA
Etiketler; #fetö #Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı #ankara
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