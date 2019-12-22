İDO'nun bazı seferleri iptal edildi
İstanbul Deniz Otobüslerince (İDO), olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerin gerçekleştirilemeyeceği bildirildi.
İDO'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerin gerçekleştirilemeyeceği bildirildi
İşte o seferler:
07.45'de Yalova-Yenikapı ve Yenikapı-Yalova
07.50'de Kadıköy-Yenikapı-Bursa
08.00'de Bursa-Büyükçekmece
08.30'da Bursa-Yenikapı-Kadıköy
09.50'de Kadıköy-Yenikapı-Bursa
10.30'da Büyükçekmece-Bursa
10.30'da Bursa-Yenikapı-Kadıköy
11.50'de Kadıköy-Yenikapı-Bursa
12.30'da Bursa-Yenikapı-Kadıköy
12.50'de Kadıköy-Yenikapı-Bursa
14.30 - Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy
14.50 - Kadıköy-Yenikapı-Armutlu Tatil Köyü-Armutlu-Bursa
15.30 -Bandırma-Yenikapı-Bostancı
16.00 - Bursa-Yenikapı-Kadıköy
17.50 - Kadıköy-Yenikapı-Bursa
18.30 - Bursa-Büyükçekmece
18.45 - Bostancı-Yenikapı-Bandırma
19.00 - Bursa-Yenikapı-Kadıköy
19.50 - Kadıköy-Yenikapı-Bursa
20.30 - Büyükçekmece-Bursa
21.00 - Bursa-Yenikapı-Kadıköy
22.30 - Bursa-Yenikapı-Kadıköy
ve yarın 07.45 - Bandırma-Yenikapı-Bostancı.
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