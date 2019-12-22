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İDO'nun bazı seferleri iptal edildi

İstanbul Deniz Otobüslerince (İDO), olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerin gerçekleştirilemeyeceği bildirildi.

YURT 22.12.2019, 12:20 22.12.2019, 12:20
İDO'nun bazı seferleri iptal edildi

İDO'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerin gerçekleştirilemeyeceği bildirildi 

İşte o seferler:

07.45'de Yalova-Yenikapı ve Yenikapı-Yalova 

07.50'de Kadıköy-Yenikapı-Bursa 

08.00'de Bursa-Büyükçekmece 

08.30'da Bursa-Yenikapı-Kadıköy 

09.50'de Kadıköy-Yenikapı-Bursa 

10.30'da Büyükçekmece-Bursa 

10.30'da Bursa-Yenikapı-Kadıköy 

11.50'de Kadıköy-Yenikapı-Bursa 

12.30'da Bursa-Yenikapı-Kadıköy 

12.50'de Kadıköy-Yenikapı-Bursa

14.30 - Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy

14.50 - Kadıköy-Yenikapı-Armutlu Tatil Köyü-Armutlu-Bursa

15.30 -Bandırma-Yenikapı-Bostancı

16.00 - Bursa-Yenikapı-Kadıköy

17.50 - Kadıköy-Yenikapı-Bursa

18.30 - Bursa-Büyükçekmece

18.45 - Bostancı-Yenikapı-Bandırma

19.00 - Bursa-Yenikapı-Kadıköy

19.50 - Kadıköy-Yenikapı-Bursa

20.30 - Büyükçekmece-Bursa

21.00 - Bursa-Yenikapı-Kadıköy

22.30 - Bursa-Yenikapı-Kadıköy

ve yarın 07.45 - Bandırma-Yenikapı-Bostancı.

#İstanbul Deniz Otobüsleri #ido #olumsuz hava koşulları #sefer #iptal
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