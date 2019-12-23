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İDO'nun bazı seferleri iptal edildi

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerin gerçekleştirilemeyeceğini bildirdi.

YURT 23.12.2019, 08:04 23.12.2019, 08:14
İDO'nun bazı seferleri iptal edildi

İDO'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferleri iptal edildi.

İşte o seferler:

07.30 Bostancı-Kadıköy-Yenikapı-Bakırköy 

07.40 Bostancı-Beşiktaş

07.45 Bandırma-Yenikapı-Bostancı

07.50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa

08.30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy 

09.50  Kadıköy-Yenikapı-Bursa 

Kaynak: AA
#ido #İstanbul Deniz Otobüsleri #sefer #iptal
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