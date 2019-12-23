İDO'nun bazı seferleri iptal edildi
İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerin gerçekleştirilemeyeceğini bildirdi.
YURT 23.12.2019, 08:04 23.12.2019, 08:14
İDO'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferleri iptal edildi.
İşte o seferler:
07.30 Bostancı-Kadıköy-Yenikapı-Bakırköy
07.40 Bostancı-Beşiktaş
07.45 Bandırma-Yenikapı-Bostancı
07.50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa
08.30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy
09.50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa
Kaynak: AA
12°
parçalı bulutlu
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