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İDO seferleri iptal edildi

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerin gerçekleştirilemeyeceğini bildirdi.

YURT 30.12.2019, 10:12 30.12.2019, 10:12
İDO seferleri iptal edildi

İDO'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre,

10.30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy,

11.50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa,

14.30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy,

14.50 Kadıköy-Yenikapı-Armutlu Tatil Köyü-Armutlu-Bursa,

16.00 Bursa-Yenikapı-Kadıköy,

17.50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa,

19.50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa,

18.45 Bostancı-Yenikapı-Bandırma,

19.00 Bursa-Yenikapı-Kadıköy,

21.00 Bursa-Yenikapı-Kadıköy seferleri iptal edildi.

Kaynak: AA
#ido #sefer #iptal #istanbul
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