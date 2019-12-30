İDO seferleri iptal edildi
İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerin gerçekleştirilemeyeceğini bildirdi.
YURT 30.12.2019, 10:12 30.12.2019, 10:12
İDO'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre,
10.30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy,
11.50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa,
14.30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy,
14.50 Kadıköy-Yenikapı-Armutlu Tatil Köyü-Armutlu-Bursa,
16.00 Bursa-Yenikapı-Kadıköy,
17.50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa,
19.50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa,
18.45 Bostancı-Yenikapı-Bandırma,
19.00 Bursa-Yenikapı-Kadıköy,
21.00 Bursa-Yenikapı-Kadıköy seferleri iptal edildi.
Kaynak: AA
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