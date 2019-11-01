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İDO ve BUDO'da bazı seferler olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi

Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) ve İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), Marmara Denizi'ndeki olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerini iptal etti.

YURT 01.11.2019, 08:11 01.11.2019, 08:48
İDO ve BUDO'da bazı seferler olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi

Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) ve İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), Marmara Denizi'ndeki olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerini iptal etti.

İptal edilen seferler şöyle:

BUDO

07:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

08:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

09:30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

09:30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)

10:00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

10:00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

13:00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas)

13:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

13:00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

14:25 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya)

İDO

07:45 - Bandırma-Yenikapı-Bostancı

07:50 - Kadıköy-Yenikapı-Bursa

08:00 - Bursa-Büyükçekmece

08:30 - Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy

10:30 - Büyükçekmece-Bursa

#budo #ido #İstanbul Deniz Otobüsleri #Bursa Deniz Otobüsleri
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