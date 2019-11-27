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İDO ve BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) seferlerinden bazıları olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.

YURT 27.11.2019, 08:48 27.11.2019, 09:13
İDO ve BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi

BUDO'nun internet sitesinden yer alan açıklamaya göre, saat 09.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), 10.00'daki Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferleri gerçekleştirilemeyecek.

Aynı gerekçeyle, saat 10.00'da başlaması planlanan İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferi de programdan kaldırıldı.

#İstanbul Deniz Otobüsleri #Bursa Deniz Otobüsleri #ido #budo #sefer
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