İDO ve BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi
İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) seferlerinden bazıları olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.
YURT 27.11.2019, 08:48 27.11.2019, 09:13
BUDO'nun internet sitesinden yer alan açıklamaya göre, saat 09.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), 10.00'daki Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferleri gerçekleştirilemeyecek.
Aynı gerekçeyle, saat 10.00'da başlaması planlanan İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferi de programdan kaldırıldı.
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