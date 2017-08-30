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İDO'dan sefer iptalleri

Hava muhalefeti nedeniyle İDO'nun Bandırma-Yenikapı-İstanbul-Bostancı seferi iptal edildi. Öte yandan, fırtına nedeniyle Bandırma Limanı'nda demirli küçük balıkçı tekneleri deniz açılamıyor.

İDO'dan sefer iptalleri

Hava muhalefeti nedeniyle İDO'nun Bandırma-Yenikapı-İstanbul-Bostancı seferi iptal edildi. Öte yandan, fırtına nedeniyle Bandırma Limanı'nda demirli küçük balıkçı tekneleri deniz açılamıyor.

İstanbul Deniz Otobüslerince (İDO), hava muhalefeti nedeniyle bazı seferler iptal edildi.

İDO yetkililerinden alınan bilgiye göre, bugünkü 08.30 Yenikapı-Bandırma, 10.00 Bandırma-Yenikapı ve 08.30 Bostancı-Yenikapı-Bandırma seferlerinin iptal edilmesinin ardından, saat 13.30'daki Bandırma-Yenikapı-İstanbul-Bostancı deniz otobüsü seferi de yapılamayacak.

Öte yandan, fırtına nedeniyle Bandırma Limanı'nda demirli küçük balıkçı tekneleri deniz açılamıyor. Limana gelen büyük tonajlı yük gemileri de 2 römorkör yardımı ile limana yanaştırılıyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #ido #sefer iptalleri #Bostancı #istanbul #Bandırma
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