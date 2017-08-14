NAHCİVAN"a açılan Dilucu sınır kapısı yakınmarında meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Kaza bugün saat 19.00 sırılarında meydana geldi. Iğdır'dan Nahçıvan'a giden ve sürücüsü henüz belirlenemeyen Azerbaycan plakalı otomobil Dilucu sınır kapısı yakınlarında sürücsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Birkaç takla atan otomobil içindeki 5 kişi yola savruldu. Kazada Nahçıvan uyruklu 2 kadın hayatını kaybetti, Yaralanan 3 kişi Iğdır devlet hastanesine kaldırıldı.
NAHCİVAN"a açılan Dilucu sınır kapısı yakınmarında meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
NAHCİVAN"a açılan Dilucu sınır kapısı yakınmarında meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
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