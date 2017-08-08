Doğu Anadolu Bölgesi'nin karpuz ihtiyacını karşılayan Iğdır'da üreticiler sıkıntılı günler geçiriyor.
Sıcaklığın mevsim normallerinde seyretmesi nedeniyle karpuz hızlı olgunlaştı. Üretici ya alıcı bulmakta sıkıntı yaşıyor ya da karpuzu fiyattan satıyor.
Tarlada 1 kilogramı 30 kuruş olan karpuz, tezgahlarda 1 liradan satılıyor.
Çiftçilerin en büyük şikayetiyse, kooperatif eksikliği...
ulusal.com.tr
Yaklaşık 5 bin ton karpuzun üretildiği Iğdır'da, karpuzlara alıcı çıkmıyor. Çiftçiler alıcı bulamadığı ürünlerini yol kenarlarında ve düşük fiyatTan satmak zorunda kalıyor.
Doğu Anadolu Bölgesi'nin karpuz ihtiyacını karşılayan Iğdır'da üreticiler sıkıntılı günler geçiriyor.
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