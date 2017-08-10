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Iğdır'da ot ve saman fiyatları tavan yaptı

Iğdır'da ot ve saman fiyatları tavan yaptı. Hayvan fiyatları ise düştü. Geçen yıl balyası 6 ile 8 lira arasında olan otun fiyatı, 16 liraya çıktı. Besiciler ot fiyatlarının yükselirken hayvan fiyatlarının düşmesine tepkili. Yetkililere seslenen besiciler, bu gidişe dur denilmezse Iğdır'da hayvancılığın biteceğini söyledi.

Iğdır'da ot ve saman fiyatları tavan yaptı

Ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayanan Iğdır'da hayvancılık tehdit altında, besiciler de zor durumda. Nedeni ise, son günlerde artan ot ve saman fiyatlarına karşı hayvan fiyatlarının düşmesi.

Geçeb yıla göre ot ve samanın fiyatı 2-3 kat arttı. Bu da üreticiyi zorda bıraktı. Üstelik artışın devam edeceği ön görülüyor.   

Samanın tonu da 250 lirayken 500 liraya çıktı. Besiciler artışın nedenini, kuraklığa ve otun başka illere gönderilmesine bağladı.

Ot fiyatı yükselirken hayvan fiyatı da düşüyor. Çiftçinin payına da mücadele etmek kalıyor. Edemeyense hayvanını ucuza satmak zorunda kalıyor.

Hayvan yetiştiricileri, önlem alınmadığı takdirde Iğdır'da hayvancılığın biteceği uyarısı yaptı.


ulusal.com.tr

Etiketler; #Iğdır #deprem
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