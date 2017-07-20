Hakkari'de Kavaklı ile Çoban Dağı arasındaki bölgede İHA'lar tarafından tespit edilen 3 terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

Hakkari'de Kavaklı ile Çoban Dağı arasındaki bölgede 3 teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiği bildirildi.



Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk sahasında bulunan Kavaklı ile Çoban Dağı arasındaki bölgede insansız hava araçlarıyla (İHA) 3 bölücü terör örgütü mensubunun tespit edildiği belirtildi.



Açıklamada, "Tespit edilen 3 bölücü terör örgütü mensubu F-16 savaş uçakları ile yapılan hava harekatı neticesinde etkisiz hale getirilmiştir. Konuyla ilgili tahkikat devam etmektedir." denildi.