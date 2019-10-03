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Ihlara Vadisi'ne ziyaretçi akını

Ihlara Vadisi'ne ziyaretçi akını yaşandı. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen 10 ören yeri arasında yer alan vadiyi 425 bin 850 yerli ve yabancı turist ziyaret etti.

Ihlara Vadisi'ne ziyaretçi akını

Ihlara Vadisi bu yılın ocak-eylül döneminde 425 bin 850 yerli ve yabancı turist ziyaretçi ağırladı. 

Aksaray'daki vadi dünyanın en büyük kanyonları arasında yer alıypr. Tarihi ve doğal güzellikleriyle açık hava müzesi olan vadi Kapadokya'nın İnci olarak anılıyor. 

Yılın bu mevsiminde Ihlara Vadisi'ne Güney Kore, Çin ve Japonya gibi Uzak Doğu ülkelerinden turistleri yoğun ilgi gösteriyor. 

Ihlara, ziyaretçilerine Melendiz Çayı'nın kıyısında tarihte yolculuk etme fırsatı da sunuyor. 


ulusal.com.tr
 

Etiketler; #ıhlara vadisi
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