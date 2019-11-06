Ihlara Vadisi sonbaharda ziyaretçi akınına uğradı

Ihlara Vadisi sonbaharda ziyaretçi akınına uğruyor...

"Kapadokyanın İncisi" olarak anılan Ihlara Vadisine, bitki örtüsünün renk değiştirdiği sonbaharda ziyaretçi akını yaşanıyor.

Tarihi ve doğal güzellikleri bir arada barındıran, bir açık hava müzesini andıran vadi, sonbaharda ayrı bir güzelliğe bürünüyor.

Türkiye'de en çok ziyaret edilen yerler arasında bulunan bölgeye giden tarih ve doğa meraklıları, vadinin tabanındaki Melendiz Çayının kıyısında 3,5 - 7 ve 14 kilometrelik üç güzergâhta, renk cümbüşünde trekking yapma imkânı buluyor.

Vadi, hristiyanlığın ilk dönemlerinde dini bir merkezdi. Bu nedenle yol boyunca kayalara oyulmuş çok sayıda freskli kilise, şapel ve manastıra ev sahipliği yapıyor.

Milattan sonra 4'üncü yüzyılda yapıldığı bilinen Eğritaş, Ağaçaltı, Kokar, Pürenliseki ve Yılanlı kiliseleri yerli ve yabancı turistleri adeta büyülüyor.

Doğa ve kültür tutkunlarının yanı sıra fotoğraf meraklılarını da cezbeden vadi, sonbaharın tüm renklerini barındıran manzarasıyla "Doğal stüdyo" imkânı sağlıyor.

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