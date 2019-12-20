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İki aile arasında silahlı kavga: 3 ölü, 2 yaralı

Taşköprü ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

YURT 20.12.2019, 22:19 20.12.2019, 22:23
İki aile arasında silahlı kavga: 3 ölü, 2 yaralı

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. 

Alınan bilgiye göre, Alatarla köyünde arazi anlaşmazlığı nedeniyle iki aile arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine taraflar birbirine silahla ateş etti.

Olayda 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Yaralılar, Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma ekipleri, olaya ilişkin 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Kaynak: AA
#kastamonu
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