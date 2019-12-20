İki aile arasında silahlı kavga: 3 ölü, 2 yaralı
Taşköprü ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
YURT 20.12.2019, 22:19 20.12.2019, 22:23
Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Alatarla köyünde arazi anlaşmazlığı nedeniyle iki aile arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine taraflar birbirine silahla ateş etti.
Olayda 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Yaralılar, Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Jandarma ekipleri, olaya ilişkin 3 şüpheliyi gözaltına aldı.
Kaynak: AA
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