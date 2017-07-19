Antalya'da otomobilin refüje çarpması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Öte yandan Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde meydana gelen trafik kazasında da 2 kişi öldü, 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 07 BBT 99 plakalı otomobil, 100. Yıl Caddesi'nde refüje çarptı.Kazada, özel bir hastanede sağlık çalışanı olduğu öğrenilen Gamze Yılbaş (18) olay yerinde hayatını kaybetti, araçtaki 2 kişi yaralandı.Yaralılar, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, otoyoldan Ankara istikametine giden Mustafa Ertürk idaresindeki 41 ND 757 plakalı hafif ticari araç, Çaydurt gişelerine iki kilometre kala, henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak takla attı.Kazada, araçta bulunan Şaduman Özgenç (61) olay yerinde hayatını kaybederken, araç sürücüsü ile Şeyda Özgenç Ertürk (29), Nisanur Ertürk (6), Sahranur Ertürk (10) ve Şüheyda Özgenç (22) yaralandı.Sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan Şüheyda Özgenç, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Yaşamını yitirenlerin cesetleri İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi morguna kaldırıldı.Bu arada yaralılardan bazılarının sağlık durumunun ciddiyetini koruğu öğrenildi.