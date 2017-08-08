Bolvadin ilçesindeki huzurevinde kalan Hamza Çağlar ve Hatice Yavuzer dünyaevine girdi.

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Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesindeki huzurevinde kalan Hamza Çağlar ve Hatice Yavuzer, ikinci kez dünya evine girdi.



Dört yıl önce Bolvadin Huzurevi'ne gelen Yavuzer (77) ile bir yıl önce gelen Çağlar (64) arkadaşlıkları bir süre sonra sevgiye dönüştü ve evlenmeye karar verdi.

Huzurevi yönetimi ile irtibata geçen çift, Bolvadin Belediyesi'ne evlenme başvurusu yaptı.

Evlenmelerine bir engel olmadığı tespit edilen çift için Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ve huzurevi yönetimi, bahçede düğün yaptı.

Yavuzer ve Çağlar çifti, Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz ve Emirdağ Kaymakamı Bolvadin Kaymakam Vekili Hüseyin Sayın ve Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdür Yardımcısı Yasin Evcin'in nikah şahitliğinde, Bolvadin Belediye Başkanı Fatih Kayacan'ın kıydığı nikahla evlendi.

Çiftin nikah şahitliğini yapan Vali Tutulmaz, evlilik cüzdanını Yavuzer'e vererek, onlara mutluluklar diledi.

Tutulmaz, sevgi ve saygının hüküm olduğu güzel bir birliktelik dilediğini belirterek, gelin Yavuzer'e altın taktı.

Yeni evli çift daha sonra kendileri için hazırlanan düğün pastasını keserek, birbirlerine ikram etti.

Huzurevi yetkilileri, çiftin hayatlarını, kendileri için hazırlanan odada geçireceklerini ifade etti.

Daha sonra damat ve huzurevi sakinleri ile çalışanları birlikte oyun oynayarak eğlendi.





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