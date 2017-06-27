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İkizleri bıçaklı kavga ayırdı

Niğde'de iki grup arasında çıkan kavgada ikiz kardeşlerden biri öldü, diğeri yaralandı

İkizleri bıçaklı kavga ayırdı

Niğde'de iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada ikiz kardeşlerden biri hayatını kaybetti, diğeri yaralandı.

İddiaya göre, ikiz kardeşler R.G. ve M.G. (18), merkez Selçuk Mahallesi Mezbaha Caddesi'nde "kız meselesi" yüzünden R.A, M.Ş. ve İ.S. ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine ikiz kardeşler çeşitli yerlerinden bıçakla yaralandı.

Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan ikizlerden R.G, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olaydan sonra kaçan şüpheliler R.A, M.Ş. ve İ.S, gözaltına alındı. R.A'nın üzerinde olayda kullandığı değerlendirilen bıçak ele geçirildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #Niğde
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