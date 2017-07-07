İSTANBUL Kültür Üniversitesi (İKÜ), Fizik Bölümü tarafından yapılan saha araştırmaları sonrasında Fizik Yüksek Lisans programında iki yeni alan açıldı.

İSTANBUL Kültür Üniversitesi (İKÜ) Fizik Yüksek Lisans (Tezli) programında; Astronomi, Fen Bilgisi ve Fizik alan öğretmenlerine yönelik MEB’nin 2017 müfredatıyla uyumlu Astronomi- Fizik YL alanıve Fizik, Biyoloji, Kimya, Mühendislik, Matematik ve Tıp bilimleri alanlarında uzmanlaşmak isteyenler için Biyomoleküler Fizik YL alanları açıldı.

İLK VE ORTAÖĞRETİM MÜFREDATINDAKİ YENİLİKLERLE UYUMLU OLACAK

Astronomi, Fen Bilgisi ve Fizik öğretmenlerinin bilim eğitimi, astronomi ve uzay konularındaki kuramsal ve atölye uygulaması bilgilerini zenginleştirmek ve kazanımlarını, eğitim faaliyetlerinde etkin olarak kullanmak amacıyla açılan Astronomi-Fizik alanı ile öğretmenler, İlk ve Ortaöğretim müfredat programında yapılan yeniliklerle uyumlu olarak kendilerini geliştirebilecek; çağdaş bilim eğitimi yöntem ve teknikleri ile ek bilgi, beceri ve donanım sahibi olacaklar. İKÜ Fizik Bölümü Astronomi öğretim üyeleri tarafından verilecek olaneğitime katılacak öğretmenler, proje tecrübesi de edineceklerdir.

YENİ İLAÇ TASARIMI ALANINDA ÇALIŞMALAR YAPILACAK

Biyomoleküler Fizik çalışma grubu tarafından, Fizik, Biyoloji, Eczacılık ve Tıp alanlarındaki uygulamalarına yönelik disiplinler arası çalışmaların yürütüleceği Biyomoleküler Fizik alanında; Biyoloji ve Tıp alanlarıyla işbirliği yapılarak, çeşitli hastalıkların teşhis ve tedavisinin geliştirilmesinde tıpta kullanılan metotlara tamamlayıcı nitelikte yöntemler geliştirilecek. Bunun yanında deneysel ve teorik moleküler modelleme çalışmaları yürütülüp, bilgisayar destekli yeni ilaç tasarımı alanında çalışmalar yapılacak ve moleküler görüntülemeden, hastalıkların moleküler bazda teşhisine ve adli bilimlere kadar geniş bir alanı kapsayacak.