Merkez Yenişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne saat 22.30 sıralarında 2 kişi oldukları belirtilen PKK'lı teröristler tarafından silahlı saldırı düzenlendi.
Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polislerin de anında karşılık vermesi üzerine kısa süreli çatışma çıktı.
Çatışma sonrasında karanlıktan faydalanan teröristler kaçtı.
Bölgede yapılan yapılan incelemede teröristlere ait bir adeta el yapımı patlayıcının atıldığı ancak infilak etmediği öğrenildi.
Saldırgan teröristlerin yakalanması amacıyla başlatılan operasyon sürüyor.
DİYARBAKIR merkez Yenişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne PKK'lı teröistler tarafından taciz ateşi açıldı. Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polislerin anında karşılık vermesi üzerine yaşanan çatışmanın ardından teröristler kaçtı. Teröristlerin yakalanması amacıyla operasyon başlatıldı.
Merkez Yenişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne saat 22.30 sıralarında 2 kişi oldukları belirtilen PKK'lı teröristler tarafından silahlı saldırı düzenlendi.
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