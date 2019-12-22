Ilgaz'a kar düşmedi kayak sporcuları zor durumda
Aralık ayının başında beyaza bürünen Ilgaz Dağına henüz istenilen miktarda kar yağmadı. Kayak sporuyla ilgilenen sporcular paten ve tekerlekli kayak antrenmanlarını uzatmak zorunda kaldı.
YURT 22.12.2019, 18:19 22.12.2019, 18:19
Ilgaz Dağı alarm veriyor. Aralık ayında başlaması gereken kar bu yıl gelmedi.
Kastamonu'da yükselen Ilgaz Dağı, çorak kaldı.
Bu durum iklim açısında endişe yaratırken sporcular da zor durumda kaldı.
Kayaçılar paten ve tekerlekli kayak antrenmanlarını uzattı.
Türkiye Kayak Federasyonu Kastamonu Bölgesi Kayak Antrenörü Muhammed Kızılarslan, 40 sporcunun yarışlarda geri kalabileceğini belirtiyor.
Antrenörleri kadar sporcular da biraz kaygılı.
Ilgaz Dağında bir süre daha beklene kar yağışı olmazsa zor günler yaşanacak.
ulusal.com.tr
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