KOCAELİ'nin Kandıra İlçesi'nde, eşinin çalıştığı ekmek fırınına gelen Hasan Y., fırının sahibi Cevat Taşdelen ile eşi Ü.Y.'ye ilişki yaşadıkları iddiasıyla kurşun yağdırdı. Cevat Taşdelen yaşamını yitirirken, yaralanan Ü.Y. ise tedavi altına alındı.

Olay, saat 10.30 sıralarında, Kandıra ilçe merkezinde bulunan Cevat Taşdelen'in sahibi olduğu ekmek fırınında meydana geldi. Eşinin çalıştığı fırına gelen Hasan Y., eşi Ü.Y. ve fırının sahibi Cevat Taşdelen ile tartıştı. Tabancasını çıkaran Hasan Y. kurşun yağdırdı. Silah seslerini duyanlar polise ve 112 Acil'e haber verdi. Olay yerine gelen polis ekibi Hasan Y.'yi gözaltına aldı. 112 Acil ekibi Cevat Taşdelen'in yaşamını yitirdiğini belirlerken, ağır yaralanan Ü.Y.'ye ise müdahalede bulundu. Kandıra Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ü.Y.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Cevat Taşdelen'in daha önce Ak Parti Kandıra İlçe Yönetim Kurulu üyeliği görevinde bulunduğu öğrenildi.



Cumhuriyet savcısı olay yerinde incelemede bulundu. Tabancası ile 6 el ateş ettiği belirlenen Hasan Y. ilçe emniyet müdürlüğünü götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.