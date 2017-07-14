İZMİR’in Bornova İlçesi’nde kontrolden çıkan otomobil beton bariyerlere çarptı. Kazada 2’si çocuk 4 kişi yaralanırken, sağlık memuru olan sürücü, kendisi gibi yaralı olan çocuklarına ilk müdahaleyi gözyaşları içinde yaptı.

Kaza, bugün saat 10.00 sıralarında Ankara Caddesi Adliye kavşağı yakınlarında meydana geldi. Konak’tan Bornova yönüne giden Eyüp Dursun'un yönetimindeki 35 DEN 38 plakalı otomobil, kontrolden çıktı. Savrulan otomobil yol kenarındaki beton bariyerlere çarparak durabildi.



Kazada sürücü Eyüp Dursun ile çocukları 11 yaşındaki Elif Yaren Dursun, 19 aylık Bilal Çınar Dursun, 57 yaşındaki kayınvalidesi Şehri Kurt yaralandı. Kazayı görenler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.



Sağlık memuru olduğu öğrenilen sürücü Dursun, kendisi de yaralı olmasına rağmen kazada yaralanan iki çocuğuna ilk müdahaleyi yine kendisi yaptı. Olay yerine gelen sağlık görevlilerine yardım eden Eyüp Dursun, gözyaşları içinde kızına damar yolu açarak serum taktı. Sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla Ege Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan yaralılardan Bilal Çınar bebeğin hayati tehlikesinin bulunduğu, diğer yaralıların ise sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.



Kaza nedeniyle aksayan trafik, aracın yoldan kaldırılmasının ardından normale döndü. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.