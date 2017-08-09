KOCAELİ'nin Gebze İlçesi ile Yalova Topçular arasında sefer yapan feribotta iddiaya göre imam nikahlı eşi tartıştıktan sonra denize atlayan 25 yaşındaki Arzum Özbey, feribot personeli tarafından sudan çıkarıldı. Hastaneye kaldırılan Arzum Özbey kurtarılamadı.

Olay akşam saatlerinde, Gebze ile Topçular arasında sefer yapan feribotta meydana geldi.



Hasan Kara idaresindeki 67 UD 388 plakalı otomobille Topçular iskelesinden feribota girdi.



Hasan Kara ile dini nikahlı eşi Arzum Özbey araçtan inerek feribotun güvertesine çıktı.



Feribot, Eskihisar iskelesine doğru hareket etti. İddiaya göre, Hasan Kara ile Arzum Özbey tartışmaya başladı.



Sinirlerine hakim olamayan Arzum Özbey, eşi ve çevredekilerin gözleri önünde feribottan denize atladı.



Kadının denize atladığını bildirilmesi üzerine feribot durdu. Feribotta bulunan personel denize atlayarak Arzum Özbey'i sudan çıkardı.



112 Acil'e haber verilirken, feribot Eskihisar iskelesine yanaştı. İskelede bulunan 112 Acil ekibi Arzum Özbey'i alarak Darıca Farabi Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Doktorların yaklaşık 45 dakika süren müdahalelerine rağmen Arzum Özbey kurtarılamadı.



Olayın ardından Eskihisar Jandarma Karakolu'na götürülen Hasan Kara'nın ifadesi alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.