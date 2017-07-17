GENELLİKLE gelir düzeyi düşük olan semtlerde açılan İndirim marketleri, düşük gelir gruplarını müşteri kitlesi olarak hedeflediğini belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Ürün çeşitliliğine yer vermeyip bir malın piyasadaki en ucuz olanını satan bu marketler, halkın alım gücünün düşüklüğünden istifade ederek esnafı bitiriyor. Rekabet Kurumu, bu yönüyle indirim marketlerini ve perakende sektörünü yakından takip etmeli " dedi.

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"İNDİRMLİ MARKET SAYISI 20 BİNİN ÜZERİNDE"



Haziran sonu itibariyle 10 ve üzerinde şubesi bulunan 145 market zincirinin bulunduğunu söyleyen Palandöken, “Bunlardan 8 marka,



"İNİDİRM MARKETLERİNE DÜZENLEME GETİRİLMELİ"



Perakende sektörünün, özellikle de gıda perakendesinin rekabet ortamından uzaklaşmaması için esnafa büyük ihtiyaç olduğunu dile getiren Palandöken, “İndirimli market zincirlerinin şube açılışına düzenleme ve sınırlama getirilmezse kapanan her esnaf işletmesi işsizliğin artmasına neden olacak ve en büyük zararı da uzun vadede tüketiciler görecek” dedi. Haziran sonu itibariyle 10 ve üzerinde şubesi bulunan 145 market zincirinin bulunduğunu söyleyen Palandöken, “Bunlardan 8 marka, indirim li marketler sisteminde faaliyet gösteriyor. 145 markanın toplam şube sayısı 27 bin iken indirimli marketlerin şube sayısı ise 20 binin üzerinde. Bir başka ifadeyle, zincir marketlerin tüm şubelerinin yüzde 75’i indirimli marketlerden oluşuyor. Haziran ayında zincir marketlerin 3 bin 35 şubesi açılmışken bunların 2 bin 707’si indirimli market şubesi. Yani bu yılın sadece Haziran ayında indirimli marketler şube sayısı yüzde 13 büyüdü. Bu hızlı artışın, en küçük yerleşim yerlerinde bile esnaf bırakmayacak noktaya geleceğinden endişe ediyoruz" şeklinde konuştu.Perakende sektörünün, özellikle de gıda perakendesinin rekabet ortamından uzaklaşmaması için esnafa büyük ihtiyaç olduğunu dile getiren Palandöken, “İndirimli market zincirlerinin şube açılışına düzenleme ve sınırlama getirilmezse kapanan her esnaf işletmesi işsizliğin artmasına neden olacak ve en büyük zararı da uzun vadede tüketiciler görecek” dedi.

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