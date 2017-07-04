Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde inşaat işi yapan Mustafa Selen, hurdacıdan aldığı parçalarla yaptığı traktörü çalıştırmayı başardı.

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde inşaat işi yapan Mustafa Selen (32), hurdacıdan aldığı parçalarla kendi imkanlarıyla traktör yaptı.



Çocukluk hayali olan traktörü yapmak için önce internet üzerinden araştırma yapan Selen, daha sonra hurdacıdan aldığı parçalar ve diğer malzemelerle yaptığı traktörü çalıştırmayı başardı.



Selen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocukluğundan bu yana en büyük hayalinin traktör yapmak olduğunu söyledi.

Traktör projesini kendisinin çizdiğini dile getiren Selen, tasarımını tamamladıktan sonra bir aylık çalışmanın ardından traktörü tamamladığını belirtti.

Selen, gündüzleri inşaat işiyle uğraştığını, geceleri ve boş zamanlarında da evinin bahçesinde oluşturduğu atölyede çalışarak traktörü yaptığını anlattı.



Çocukluk hayalini gerçekleştirdi

Traktörü tamamlamak için yaklaşık 1 ay çalıştığını belirten Selen, "Çocukluğumdan bu yana en büyük hayalim bir traktör yapmaktı. Ben de bunun bir biraz ufağını yapmaya karar verdim." dedi.

Selen, çocukluk hayalini gerçekleştirdiği için çok mutlu olduğunu dile getirerek, "Traktörü nasıl yapacağımı internet üzerinden araştırdım. Evimin bahçesinde oluşturduğum atölyede geceleri kendi imkanlarımla yaklaşık bir ay içerisinde traktörün yapımını bitirdim." diye konuştu.