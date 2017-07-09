Van'da, İçişleri Bakanlığınca KHK ile İpekyolu Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen Öztürk, vatandaşlara en iyi hizmeti verebilmek için çalışmalarını sürdürüyor

Van'da, İçişleri Bakanlığınca Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile İpekyolu Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen Cemil Öztürk, vatandaşlara en iyi hizmeti verebilmek için çalışmalarını sürdürüyor.

İpekyolu ilçe sakinleri ile el ele vererek ilçeyi güzelleştirmeye çalışan ve İpekyolu Kaymakam da olan Öztürk, ekipleriyle gece gündüz demeden yoğun mesai harcıyor.

Öztürk, AA muhabirine, İçişleri Bakanlığınca yapılan görevlendirmenin ardından sorunları tespit ederek İpekyolu'nun örnek bir ilçe olması için çalışmalara başladığını söyledi.

Göreve geldiği 6,5 ayda belediyeyi kurumsal bir yapıya kavuşturmak ve hizmet kalitesini artırmak için güzel bir ekip oluşturduğunu ifade eden Öztürk, "Çalışmalarınızı alt yapı ve üst yapı olarak sürdürüyoruz. Asfalt, sokak taşı, kaldırım ve sokak çalışmalarımıza başladık. İlçemizi güzelleşmesi içinde yoğun bir şekilde sürdürüyoruz." dedi.

Projeleri hayata geçirmeden önce esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek taleplerini dinlediğini belirten Öztürk, şöyle konuştu:

"Yapacağımız projelerimizde sık sık esnafımız ve vatandaşlarımızla bir araya geliyoruz. Onların istek ve önerilerini göz önünde bulundurarak çalışmalarımızı yürüyoruz. Esenler Yaşam Merkezi, Sanat Parkı, Kadın ve Çocuk Merkezi, Kent Parkı gibi projelerimizde ihale aşamasına geldik. Kış gelmeden bu projelerin temellerini atıp 2018 yılında da Van'a ve İpekyolu'na kazandıracağız. Kısa süre sonra da Engelli Yaşam Merkezimizin de açılışını yapacağız. Sosyal ve kültürel projelerle de İpekyolu'na bir şeyler katmaya çalışıyoruz. Bu kapsamda ilçemizdeki Sanat Sokağı'nda düzenlediğimiz sanatsal ve sosyal etkinliklerle sokağın gerçek kimliğine kavuşmasını amaçlıyoruz. Çocuklarında yaz aylarını güzel değerlendirebilmesi için bir çok alanda yaz kurslarımızı açtık."



Vatandaşlar hizmetlerden memnun

Esnaf Ömer Sürücü de İpekyolu Belediyesince yürütülen çalışmaları takdir ettiğini söyledi.

Belediyenin yaptığı sokak tasarımlarından memnuniyet duyduklarını anlatan Sürücü, "Belediyemiz bu çalışmaları bir çok noktasında başlatmış durumda ve gerçekten ilçemiz için çok güzel olacak. Çünkü Van'ın ve ilçemizin böyle güzel sokaklara ihtiyacı vardı, belediyemize teşekkür ediyorum. Belediyemizin yürüttüğü çalışmalar esnafların da işlerini olumlu etkileyecektir." dedi.

İlçe sakini Arslan Çabanan ise görevlendirme öncesinde belediye hizmetlerinde mağduriyetler yaşadıklarını belirtti.

Görevlendirme sonrası ilçenin hizmetlere kavuştuğuna dikkati çeken Çabanan, "Yeni belediyemiz göreve başladıktan sonra bizlerin ve mahallemizin mağduriyetini gidermek için çalışmalara başladı. 2007 yılından bu yana ilk defa mahallemiz hizmetle karşılaşıyor." ifadelerini kullandı.

İlçe sakini Eser Buran da görevlendirme yapılan belediyenin ilçede güzel projelere imza attığını ifade ederek, ilçenin yaşanılabilir hale gelmesi belediyenin büyük çaba gösterdiğini kaydetti.

