Irak ve Suriye'deki barınma alanlarından kaçan 5 PKK'lı terörist teslim oldu
Başarılı operasyonlar sayesinde bölücü terör örgütünde çözülmeler hızlandı. Irak ve Suriye'nin kuzeyinden kaçan 5 PKK'lı güvenlik güçlerine teslim oldu.
YURT 26.12.2019, 17:24 26.12.2019, 17:25
Terör örgütü PKK’dan kaçışlar arttı.
.Milli Savunma Bakanlığı bu kapsamda bir açıklama yaptı.
Irak kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 4 PKK’lı terörist Silopi’de, Suriye barınma alanlarından kaçan 1 PKK’lı da Nusaybin’de teslim oldu.
Başarılı operasyonlar sayesinde örgüt üyeleri fırsat buldukça terör örgütünden kaçıyor.
ulusal.com.tr
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