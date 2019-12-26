Irak ve Suriye'deki barınma alanlarından kaçan 5 PKK'lı terörist teslim oldu

Terör örgütü PKK’dan kaçışlar arttı.

.Milli Savunma Bakanlığı bu kapsamda bir açıklama yaptı.

Irak kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 4 PKK’lı terörist Silopi’de, Suriye barınma alanlarından kaçan 1 PKK’lı da Nusaybin’de teslim oldu.

Başarılı operasyonlar sayesinde örgüt üyeleri fırsat buldukça terör örgütünden kaçıyor.

ulusal.com.tr