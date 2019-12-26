banner1199

banner1202

banner1197

banner1203

Irak ve Suriye'deki barınma alanlarından kaçan 5 PKK'lı terörist teslim oldu

Başarılı operasyonlar sayesinde bölücü terör örgütünde çözülmeler hızlandı. Irak ve Suriye'nin kuzeyinden kaçan 5 PKK'lı güvenlik güçlerine teslim oldu.

YURT 26.12.2019, 17:24 26.12.2019, 17:25
Irak ve Suriye'deki barınma alanlarından kaçan 5 PKK'lı terörist teslim oldu
Terör örgütü PKK’dan kaçışlar arttı.

.Milli Savunma Bakanlığı bu kapsamda bir açıklama yaptı.

Irak kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 4 PKK’lı terörist Silopi’de, Suriye barınma alanlarından kaçan 1 PKK’lı da Nusaybin’de teslim oldu.

Başarılı operasyonlar sayesinde örgüt üyeleri fırsat buldukça terör örgütünden kaçıyor.


ulusal.com.tr
#ırak #suriye #pkk #terörist #teslim oldu #silopi #Nusaybin
Yorumlar (0)
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P