Diyarbakır'da güvenlik ve inşaat sektöründe şirketleri bulunan 38 yaşındaki Cihan Geçkil, evinin bulunduğu binanın 8'nci katından atlayarak intihar etti.

Merkez Yenişehir İlçesi Gevran Caddesi Ofis semtinde oturan Cihan Geçkil, evinin bulunduğu binanın 8'nci katından bugün saat 12.00 sıralarında bilinmeyen bir nedenle atlayarak intihar etti.



Ağır yaralanan Geçkil, çağrılan ambulans ile Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki doktorların tüm müdahalesine rağmen Geçgil, kurtarılamayarak öldü. Polis Geçkil'in intihar sebebini araştırıyor.



Kentte İnşaat, güvenlik alanlarında şirketleri bulunan iş adamı Cihan Geçkil'in sosyal paylaşım sitesindeki hesabından, sabaha karşı saat 04.37'de "Ve sonra ölüm gelir. Dünyadaki bütün sıkıntıları unutursun" yazılı paylaşımda bulunduğu belirtildi.