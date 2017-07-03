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İş adamı Fatih Aydar'ın katil zanlısı tutuklandı

Kütahya'nın Simav ilçesinde uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden iş adamı Fatih Aydar'ın katil zanlısı Abdulkadir Kabalcı (23) tutuklandı.

İş adamı Fatih Aydar'ın katil zanlısı tutuklandı

Simav Genç İşadamları Derneği (SİMGİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Aydar'ı, kalbinden bıçaklayarak öldürdüğü öne sürülen ve Konya'nın Ereğli ilçesinde polisin yol kontrolü sırasında yakalanan Kabalcı'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Polisin geniş güvenlik önlemleri arasında Simav Adliyesine sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Simav'daki bir çay ocağında 30 Haziran'da arkadaşlarıyla sohbet ederken, içinde 3 kişinin bulunduğu hafif ticari araçtan inen Abdulkadir Kabalcı'nın bıçaklı saldırısı sonucu kalbinden bıçaklanarak ağır yaralanan Fatih Aydar (36), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.

Geldiği araçla ve kişilerle kaçan Abdulkadir Kabalcı'nın hurdacı dükkanı, kimliği henüz belirlenemeyen zanlılarca ateşe verilmişti.

Olayın ardından kaçan şüpheli, önceki gün Konya'nın Ereğli ilçesinde polisin yol kontrolü sırasında yakalanarak gözaltına alınmış ve sorgulanmak üzere Kütahya'ya gönderilmişti.


Kaynak: AA
Etiketler; #cinayet #iş adamı #Kütahya #Simav
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