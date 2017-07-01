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İş adamı Fatih Aydar'ın katil zanlısı yakalandı

Simav ilçesinde uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden iş adamı Fatih Aydar'ın katil zanlısı, Konya'nın Ereğli ilçesinde yol kontrolü sırasında yakalandı.

İş adamı Fatih Aydar'ın katil zanlısı yakalandı

Kütahya'nın Simav ilçesinde uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden iş adamı Fatih Aydar'ın katil zanlısı, Konya'nın Ereğli ilçesinde yol kontrolü sırasında yakalandı.

Simav Genç İşadamları Derneği (SİMGİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Aydar'ı, kalbinden bıçaklayarak öldürdüğü öne sürülen ve kaçan zanlı Abdulkadir K, Ereğli girişinde polisin yol kontrolü sırasında gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülen zanlı, işlemlerinin ardından sorgulanmak üzere Kütahya'ya gönderildi.
Simav'daki bir çay ocağında dün arkadaşlarıyla sohbet ederken, içinde 3 kişinin bulunduğu hafif ticari araçtan inen Abdulkadir K'nin bıçaklı saldırısı sonucu kalbinden bıçaklanarak ağır yaralanan Fatih Aydar (36), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti. Geldiği araçla ve kişilerle kaçan Abdulkadir K'nin hurdacı dükkanı, kimliği henüz belirlenemeyen zanlılarca ateşe verilmişti.


Kaynak: AA
Etiketler; #Simav #Kütahya #Konya #Fatih Aydar #cinayet
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