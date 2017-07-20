Antalyalı iş adamı turizmci 74 yaşındaki Süleyman Süral tedavi gördüğü hastanede öldü.

Uzun yıllar Serik'te avukatlık yaptıktan sonra Manavgat İlçesi'nde turizm sektörüne atılan ve Süral Oteller zincirini kuran iş adamı Süleyman Süral, Side Mahallesi'nde bir süredir rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü özel hastanede bu sabah yaşamını yitirdi.



Evli ve 3 çocuk babası Süleyman Süral turizm yatırımının yanı sıra doğup büyüdüğü Manavgat'a bağlı Çakış Mahallesi'nde Süral Su Fabrikası ve Süral Meyve Suyu Fabrikası'nı kurdu. 2015 yılında Serik'e Akdeniz Üniversitesi Gülsün- Süleyman Süral Meslek Yüksekokulu'nu yaptıran Süleyman Süral, çeşitli alanlarda da eğitime katkıda bulundu.



Süleyman Süral'ın cenazesinin yarın ikindi vakti Çakış Mahallesi'nde düzenlenecek törenin ardından toprağa verileceği belirtildi.