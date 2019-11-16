İş kazaları can alıyor

Üzücü haber Karabük’ten geldi. Karabük Demir ve Çelik Fabrikalarında meydana gelen patlamada bir işçi hayatını kaybetti, bir işçi yaralandı.



Patlama, fabrikanın Yüksek Fırınlarında yenileme işlemi yapıldığı sırada yaşandı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle gaz basıncı patlaması oldu.



Olay yerine ambulans sevk edildi. Yaralılar, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.



Hastane’de yapılan müdahaleye rağmen bir işçi yaşamını yitirdi.



Bir acı haber de Gaziantep'ten geldi. Şahinbey ilçesinde yapımı devam eden Akkent Camisi inşaatında iskele çöktü.



Çok sayıda tahta düşmesi nedeniyle enkaz oluştu. Hummalı bir çalışma başlatıldı.



Kentte özel bir inşaat firmasında çalışan yaklaşık Suriyeli 40 inşaat işçisi gönüllü olarak çalışmalara katıldı.



Yaklaşık 33 saatin ardından inşaat mühendisi Korkut Küçükcan'ın cansız bedenine ulaşıldı.

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