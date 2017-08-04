Kastamonu'nun Tosya ilçesinde fabrikada çalışan işçileri taşıyan otobüs ile TIR'ın çarpıştığı kazada 30 kişi yaralandı.

Kastamonu'nun Tosya İlçesi'nde fabrikada çalışan işçileri cuma namazına götüren otobüs ile TIR'ın çarpıştığı kazada 30 kişi yaralandı.



Kaza, D-100 Karayolu'nun Tosya Organize Sanayi Bölgesi mevkiinde meydana geldi. Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir fabrikada çalışan işçileri cuma namazı için camiye götüren 55 yaşındaki Ahmet Türk'ün kullandığı 37 KE 986 plakalı servis otobüsü, kavşakta Samsun yönüne giden 32 yaşındaki Ali Dönmez yönetimindeki 80 GE 175 plakalı TIR ile çarpıştı.



Otobüs sürücüsü Ahmet Türk ve 29 işçi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Tosya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kaza nedeniyle yol bir süre ulaşıma kapandı. TIR ve otobüsün kaldırılmasından sonra yol yeniden ulaşıma açıldı.



Kazadan yara almadan kurtulan TIR sürücüsü gözaltına alınırken soruşturma sürdürülüyor.



ulusal.com.tr