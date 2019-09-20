İzmir'de "İşgalden Kurtuluşa: Bir Milletin Mucizevi Yolculuğu" sergisinin 2'incisi açıldı. Millî Mücadele'nin başlamasının 100. Yılı anısına düzenlenen sergi, 30 eylül tarihine kadar ziyarete açık olacak.

İzmir'de Milli Mücadele'nin 100. yılı adına düzenlenen “İşgalden Kurtuluşa: Bir Milletin Mucizevi Yolculuğu” isimli sergi, açıldı.



Sergide Milli Mücadele döneminde Türk ve Yunan askerlerince kullanılan askeri mühimmatlar, İstiklal Madalyaları, döneme ait orijinal gazeteler ve belgeler yer alıyor.



Hazırlanması yaklaşık bir yıl süren sergide Batı Cephesi Komutanı İsmet Paşa'nın kılıcı da var.



Kurtuluş savaşının önemli eserlerinin yer aldığı serginin küratörlüğünü yapan Profesör Doktor Engin Berber sergi hakkında Ulusal Kanal'a bilgi verdi.



İzmirlilerin yoğun ilgi gösterdiği sergi 30 Eylül'e kadar İzmir Sanat'ta olacak.



ulusal.com.tr

