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IŞİD operasyonunda yakalanan 8 şüpheli adliyeye sevk edildi

Osmaniye'de terör örgütü IŞİD'e yönelik operasyonda gözaltına alınan Suriye uyruklu 8 zanlı adliyeye sevk edildi.

YURT 03.01.2020, 16:20
IŞİD operasyonunda yakalanan 8 şüpheli adliyeye sevk edildi

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, IŞİD'e adına Suriye'de faaliyette bulundukları öne sürülen şüphelilere yönelik operasyonda Suriye uyruklu A.E, İ.M, H.E, Y.H, M.A, A.A, E.T.H.İ. ve M.A'yı gözaltına aldı.

Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el konuldu.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA
#ışid #adliye #operasyon #osmaniye #terör
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