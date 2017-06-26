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Isparta'da balkondan düşen çocuk öldü

Isparta'da balkondan düşen çocuk yaşamını yitirdi.

Isparta'da balkondan düşen çocuk öldü

Isparta'da balkondan düşen çocuk yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Altınkum Mahallesi'ndeki askeri lojmanlarda bir binanın 5'inci katında balkonun korkuluklarına tırmanan Muhamet Emir Gündoğan (2) dengesini kaybederek beton zemine düştü.

112 Acil Servis ekiplerince Eğirdir Kemik Eklem Hastalıkları Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesine kaldırılan Gündoğan, daha sonra Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine sevk edildi. Gündoğan, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Asker olan babanın tayininin çıktığı, bu nedenle olay sırasında anne ve babanın evde eşya topladığı öğrenildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #yüksekten düşme #ısparta
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