Isparta'da hangi ilçe ve köylerde okullar tatil edildi? Tatil kaç gün sürecek?

Isparta'da yoğun kar yağışı günlük hayatı etkileyecek seviyeye geldi. Isparta il genelinde sabaha karşı etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle 3 ilçenin tamamı, 4 ilçedeki taşımalı eğitim ve bir ilçeye bağlı 2 köyde olmak üzere, toplam 8 ilçede eğitime 1 gün süreyle ara verildi.



İlçe Kaymakamlıkları ve Milli Eğitim Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Isparta’nın Aksu, Yenişarbademli, Şarkikaraağaç ilçelerinin tamamında ilk ve orta dereceli okullarda eğitime 1 gün süreyle ara verildi.Kasımlar ve Kesme köylerinde de yoğun kar yağışı hakim oldu ve bu bölgelerde de tatil ilan edildi. Kentte, Uluborlu, Eğirdir,Senirkent ve Gelendost ilçelerinde ise kar tatilinin yalnızca taşımalı eğitim gören öğrenciler için geçerli.

Okulların yarın tatil olup olmayacağı ise henüz açıklanmadı. Yeni gelişmeler için haberimizi takip edebilirsiniz.

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