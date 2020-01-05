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Isparta'da karbonmonoksit gazından zehirlenen Mustafa Köse öldü

Isparta'nın Gelendost ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen kişi öldü, eşi tedavi altına alındı.

YURT 05.01.2020, 16:46
Isparta'da karbonmonoksit gazından zehirlenen Mustafa Köse öldü

Bağıllı köyünde yaşayan Mustafa (66) ve Faden Dudu Köse (66) çiftinin evlerinde hareketsiz yattığını fark eden alt katta oturan gelinleri, 112 Acil Servis'ten yardım istedi. 

Eve gelen sağlık ekibi, Mustafa Köse'nin hayatını kaybettiğini belirledi. 

Faden Dudu Köse, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gelendost Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunan Köse, Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine sevk edildi.

Çifttin, ilk incelemelere göre sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği belirlendi.

Kaynak: AA
#ısparta #karbonmonoksit gazı #Mustafa Köse #Faden Dudu Köse
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