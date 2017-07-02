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Isparta'da kiraz hasadı başladı

Isparta'da kiraz hasadı başladı. Rekoltenin az olması sebebiyle üreticiler kirazın satış fiyatından oldukça memnun. Ancak çiftçiler pazar ve ziraat mühendisi konusunda yardım bekliyor.

Isparta'da kiraz hasadı başladı

1 yıl boyunca beklediler sonunda emeklerinin karşılarını aldılar.

Isparta’nın Şarkîkaraağaç ilçesi Gedikli köyünde kiraz hasadı başladı.

Kiraz'da bu yıl rekolte düşük. Bu yüzden fiyat yüksek.

Rekoltesi az olan kiraz üreticiyi memnun etti. 

Gedikli Köyündeki yurttaşlar ürünlerini pazarlamada sıkıntı yaşıyor.

Üreticiler köylerine bir ziraat mühendisinin de atanmasını istiyor. 



ulusal.com.tr

Etiketler; #ısparta
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