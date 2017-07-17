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Isparta'da korkunç kaza: Ölü ve yaralılar var!

Isparta'nın Keçiborlu İlçesi yakınlarında yolcu otobüsü önünde giden kamyona arkadan çarptı.

Isparta'da korkunç kaza: Ölü ve yaralılar var!

Kazada otobüs muavini 22 yaşındaki Fehmi Yardımcı öldü, 24 kişi de yaralandı.

Kaza, Keçiborlu- Sandıklı karayolunun 3'üncü kilometresinde saat 03.00 sıralarında meydana geldi. Fethiye- Ankara seferini yapan Osman Şahin yönetimindeki 16 KK 876 plakalı yolcu otobüsü aynı yönde giden Doğan Can Yılmaz yönetimindeki domates yüklü 48 RN 045 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kazada muavin Fehmi Yardımcı ile 24 kişi yaralandı. Kazanın bildirilmesi üzerine çok sayıda 112 ekibi sevk edildi. Yaralılar, kaza yerinde yapılan ilk tedavileri ardından Keçiborlu Devleti ve Isparta’daki çeşitli hastanelere götürüldü. Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edilen Fehmi Yardımcı kurtarılamadı. Diğer yaralıların çoğu ise tedaviden sonra taburcu edildi.

Kaza sonrası kamyon sürücüsü gözaltına alındı. Kamyon kasasında yüklü domatesler yola saçılırken bazıları da otobüsün içine dağıldı. Kazadan yara almadan kurtulan yolcular Keçiborlu Otogarı'na götürüldü. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #ısparta #trafik kazası
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