Şarkikaraağaç ilçesinde mutfak tüpünün patlaması sonucu çıkan yangında dört dairenin bulunduğu ahşap bina kullanılamaz hale geldi, bir kişi yaralandı

Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde çıkan yangında iki katlı ahşap bina kullanılamaz hale geldi.



Orta Mahalle Konya Caddesi'nde iki katlı dört dairenin bulunduğu binada Osman Altay'a ait evde mutfak tüpünün patlaması sonucu yangın çıktı.



Yangının kısa sürede büyümesi üzerine alevler, diğer dairelere de sıçradı. Yangına kendi imkanlarıyla müdahale eden Ahmet Ocak, kolundan yaralandı.



Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine gelen Şarkikaraağaç Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Yaklaşık 2 saatte kontrol altına alınan yangında dört daire tamamen yandı.



Soğutma çalışmaları sürdürülüyor.