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Isparta'nın Gedikli Köyünde arıcılık

Isparta'nın Gedikli Köyündekiler arıcılık yaparak geçiniyor. Torosların uzantısı Anamas dağlarında zorlu bir üretim süreci yaşanıyor. Sahte baldan dert yanan üretici, gerçek arıcıların desteklenmesini istiyor.

Isparta'nın Gedikli Köyünde arıcılık

Ve o dağın eteklerinde kurulu olan Isparta'nın Gedikli köyünde yurttaşların başlıca geçim kaynağı bal. Bol verimli bir sezonda, üreticiler bal kesimine de başladı.  

Emekli Ormancı Abdullah Akın, uzun yıllardır arıcılıkla uğraşıyor. En doğal balı üretmek için gece gündüz çabalıyor. Akın'a göre arıcılıkta başlıca sorun ise sahte bal.

Arılar yöredeki ardıç, sedir, kekik ve birçok endemik bitkiden nektar maddesini alıyor. Midesindeki enzim işleminin ardından oluşan bal, arı tarafından kovanlarındaki hücrelere konuluyor. Kesim işleminde ise, kovanın içindeki petekler arıcılar tarafından dikkatlice kesiliyor.

Arıların petekten ayrılması sağlanıyor. Ardından balın petekten çıkabilmesi için üzerindeki sırlar temizleniyor. Bu petekler bal süzme makinesine konuluyor.

En son aşamada süzülen bal makine üzerindeki musluk aracılığıyla kaplara alınıyor. Ve Anamas'ın şifalı balı işte böyle elde edilmiş oluyor.

Arıclıkta asıl iş arıların sağlığını korumakta. Üretici Akın'a göre en iyi ilaç arıyı güçlü tutmak.  

Üretici Akın, gerçek arıcıların desteklenmesi gerektiğini belirtti.


ulusal.com.tr

Etiketler; #ısparta #gedikli
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