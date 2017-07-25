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İstanbul'a önce aşırı sıcak sonra sağanak geliyor

İstanbul'da bir süredir mevsim normallerinde seyreden sıcaklıkların 35 dereceye yaklaşması, cuma gününden itibaren de sağanağın etkili olması bekleniyor.

İstanbul'a önce aşırı sıcak sonra sağanak geliyor

AA muhabirinin Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, aşırı yağışlarla birlikte sel felaketinin yaşandığı İstanbul'da bir süredir mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklığı artarak 35 dereceleri bulacak. 

Bir süre böyle devam etmesi beklenen aşırı sıcaklar, cumadan itibaren ise sağanağın etkisini göstermesiyle düşerek, mevsim normalleri seviyesine inecek.
Son tahminlere göre, bugün kentte son dönemin en sıcak günü yaşanacak. Derecelerin 34'ü göstereceği kentte hissedilen sıcaklık 35 dereceyi bulacak. Ayrıca, rüzgarın da saatte 4 kilometre civarında esmesiyle bunaltıcı hava etkili olacak.

Kentte cumaya kadar ise sıcağın etkisini sürdürmesi bekleniyor. Buna göre İstanbul'da yarın ve perşembe en düşük sıcaklığın 23, en yüksek ise 33 derece olması öngörülüyor. Ayrıca, az bulutlu havanın perşembe günü parçalı bulutlu olacağı tahmin ediliyor. Aynı gün rüzgar hızının saatte 21 kilometre civarına çıkmasıyla İstanbulluların biraz olsun serinlemesi bekleniyor.

Cuma sağanak geliyor

İstanbul'da cumadan itibaren ise sağanakla birlikte sıcaklıkların 5 derece kadar düşeceği öngörülüyor. Bu kapsamda cuma günü kentte sıcaklığın en düşük 22, en yüksek ise 29, cumartesi de en düşük 22, en yüksek 30 derece olacağı tahmin ediliyor.
Rüzgar hızının ise saatte 17 ila 21 kilometre arasında değişmesi bekleniyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #istanbul #Hava durumu
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