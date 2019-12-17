İstanbul Anadolu Yakası Bosna Sancak Kültür ve Dayanışma Derneği'nden Nobel'e kınama

Toplantıda Türk ve Bosna Hersek şehitlerine saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşımız ve Bosna Hersek Milli marşı okundu. Erdoğan Erden’in kısa bir hoşgeldiniz ve gündemle ilgili açıklamalarında sonra fahri başkonsolos Kemal Baysak, federasyon başkanı Mustafa Güneş, dünya göçmenleri birliği başkanı Hasan Şehoviç kısa konuşmalarında Bosna Hersek katliamını ve Miloseviç’i öne çıkaran ve kahramanlaştıran bu yılki Nobel ödülünü alan Peter Hantke’yi kınamış ve protesto etmişlerdir. Bu protestoların Dünya’nın her yerine yayılan Bosna Hersekliler tarafından da yapılması kararı alınmıştır.



