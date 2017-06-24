İstanbul Bakırköy'de bir tatlıcı dükkanında doğalgaz kaçağından kaynaklandığı değerlendirilen patlama meydana geldi. Çevredeki çok sayıda ev, iş yeri ve otomobilde hasar oluştu. Hafif yaralanan bir kişi tedavi altına alındı. İGDAŞ tarafından yapılan açıklamada, patlamanın doğalgazdan kaynaklanmadığını bilgisi verildi.

Bakırköy'de bir iş yerinde doğalgazdan kaynaklandığı değerlendirilen patlama yaşandı. Olayda bir kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Osmaniye Mahallesi Cami Sokağı'nda bir tatlıcı dükkanında, doğalgaz kaçağından kaynaklandığı tahmin edilen patlama meydana geldi.



Patlamanın yaşandığı dükkanın etrafındaki çok sayıda ev, iş yeri ve otomobilde hasar oluştu.



Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.



FOTOĞRAFLAR İÇİN TIKLAYINIZ



Polis ekipleri, iş yerinin çevresinde güvenlik önlemi aldı. İtfaiye görevlileri ise tatlıcı dükkanının bulunduğu binadan bazı vatandaşları tahliye etti.



Patlamanın etkisiyle çevredeki çok sayıda ev, iş yeri ve otomobilin camlarının kırıldığı görüldü.



Hafif yaralanan bir kişinin ambulansla hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.



Olay yeri inceleme ekipleri de patlamanın yaşandığı sokakta çalışma başlattı.



İGDAŞ'DAN AÇIKLAMA



İGDAŞ, Bakırköy'deki incelemenin ardından açıklama yaptı.



Açıklamada, "Söz konusu patlamanın olduğu işyerinde doğalgaz tesisatı ve kullanımı yoktur. Bununla birlikte, İGDAŞ Doğalgaz Acil Ekipleri tarafından yapılan incelemelerde, patlamanın olduğu işyeri, bina ve çevresinde yapılan ölçümlerde herhangi bir doğalgaz kaçağına rastlanmamıştır. Olayın kesin nedeni, yapılacak adli soruşturma sonucunda netlik kazanacaktır" denildi.



ulusal.com.tr