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İstanbul Bakırköy'de 2 milyon dolarlık soygun

İstanbul Bakırköy'de içinde 3 kişinin bulunduğu otomobilin önünü kesen soyguncular arabada bulunan 2 milyon doları alarak kaçtı. Soyguncularından peşinden koşan bir kişi açılan ateş nedeniyle hafif yaralandı

İstanbul Bakırköy'de 2 milyon dolarlık soygun

Soygun saat 08.30 sıralarında İstanbul Florya Çatal sokakta meydana geldi. 

2 milyon dolarlık çantayla evden çıkan 3 kişi araçlarına bindi. 

Garajdan çıkan otomobilin önü içinde 4 kişinin bulunduğu soyguncular tarafından kesildi. 

Silah doğrultan soyguncular 2 milyon dolarlık çantayı alarak kaçtı. 



Olayı görerek soyguncuların peşinden koşan güvenlik görevlisi Mehmet Gül soyguncular tarafından açılan ateş sonrası yaralandı. 

Yaralı kişi çevredeki vatandaşlar tarafından hastaneye kaldırıldı. 

Kurşunların isabet ettiği araçta olay yeri inceleme ekipleri tarafından inceleme başlatıldı. 

Polis kaçan soyguncuları yakalamak için çalışma başlattı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #istanbul #bakırköy #silah #soygun
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