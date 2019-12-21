İstanbul Barampaşa'da Hamsi Festivali yapıldı! 6 ton hamsi dağıtıldı
İstanbul Bayrampaş'da hamsi festivali düzenlendi. Festivalde tam 6 ton hamsi tüketildi.
YURT 21.12.2019, 18:08 21.12.2019, 18:10
Hem hamsi yediler hem de horon teptiler.
İstanbul Bayrampaşa'da hamsi şenliği vardı. 20 bin kişiye tam 6 ton hamsi ikram edildi.
Hamsi ve Kültür Festivali'ne katılım yoğun oldu. 6 ton hamsi sadece bir kaç saat içinde tüketildi. Geleneksel olarak yapılan festivale katılanlar hamsiye doydu.
Hamsi ve Kültür Festivali'nde sanatçılar şarkı söyleyerek katılımcılara eğelenceli anlar yaşattı.
ulusal.com.tr
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