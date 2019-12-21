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İstanbul Barampaşa'da Hamsi Festivali yapıldı! 6 ton hamsi dağıtıldı

İstanbul Bayrampaş'da hamsi festivali düzenlendi. Festivalde tam 6 ton hamsi tüketildi.

YURT 21.12.2019, 18:08 21.12.2019, 18:10
İstanbul Barampaşa'da Hamsi Festivali yapıldı! 6 ton hamsi dağıtıldı

Hem hamsi yediler hem de horon teptiler.

İstanbul Bayrampaşa'da hamsi şenliği vardı. 20 bin kişiye tam 6 ton hamsi  ikram edildi. 

Hamsi ve Kültür Festivali'ne katılım yoğun oldu. 6 ton hamsi sadece bir kaç saat içinde tüketildi. Geleneksel olarak yapılan festivale katılanlar hamsiye doydu.

Hamsi ve Kültür Festivali'nde sanatçılar şarkı söyleyerek katılımcılara eğelenceli anlar yaşattı.

ulusal.com.tr

#rize #festival #hamsi #hamsi festivali
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