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İstanbul Beşiktaş'ta bomba alarmı yaşandı

İstanbul Beşiktaş Saray Caddesi'nde rögar kapağının yanındaki çöküntü şüpheli bulununca yol trafiğe kapatıldı.  Polis çevrede önlem alırken inceleme yapması için bomba uzmanı çağrıldı. Bomba uzmanı ekip olay yerine gelerek incelemede bulundu. Yapılan incelemede herhangi olumsuz duruma rastlanmadı. Bunun üzerine belediye ekipleri yoldaki çöküntüyü gidermek için çalışma yaptı.

İstanbul Beşiktaş'ta bomba alarmı yaşandı

İstanbul Beşiktaş Saray Caddesi'nde rögar kapağının yanındaki çöküntü şüpheli bulununca yol trafiğe kapatıldı.

Polis çevrede önlem alırken inceleme yapması için bomba uzmanı çağrıldı.

Bomba uzmanı ekip olay yerine gelerek incelemede bulundu.

Yapılan incelemede herhangi olumsuz duruma rastlanmadı.

Bunun üzerine belediye ekipleri yoldaki çöküntüyü gidermek için çalışma yaptı.

BEŞİKTAŞ SARAY CADDESİ'NDE BOMBA UZMANI İNCELEMESİNİ TAMAMLADI 

Caddede bomba uzmanı, incelemesini tamamladı.

Yapılan çalışmada, belediye ekipleri yolun çöken kısmını asfaltla kapattı.

Trafiğe kapatılan yol, çalışmaların bitmesiyle 18.00'de açıldı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #istanbul #beşiktaş
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